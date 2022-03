PS5: il nuovo Sly Cooper verrà annunciato nella seconda metà del 2022, per un rumor

Stando alle informazioni condivise da AccountNGT, noto per aver svelato in anticipo i dettagli su Star Wars Eclipse prima del reveal ufficiale, il nuovo presunto Sly Cooper per PS5 in sviluppo presso i PlayStation Studios verrà annunciato durante la seconda metà del 2022.

Il gola profonda, che giusto la scorsa settimana ha dichiarato che gli studi di Sony stanno lavorando anche a un nuovo Infamous, poche ore ha affermato che l'informazione arriva da una delle sue fonti. Inoltre fa notare che la serie spegnerà la sua ventesima candelina il 23 settembre 2022. Insomma, quale modo migliore per festeggiare se non annunciando un nuovo Sly Cooper?

Come di consueto, ci teniamo a precisare che si tratta di indiscrezioni senza conferma ufficiale, da prendere dunque con le molle, per quanto AccountNGT abbia "azzeccato" una soffiata importante come quella di Star Wars Eclipse.

Rimanendo in tema di rumor e speculazioni, questa settimana potrebbe arrivare un nuovo State of Play o di un ricco PlayStation Showcase da parte di Sony, con novità per la line-up di PS5 e PS4.