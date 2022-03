PlayStation Studios al lavoro su un nuovo Infamous e Sly Cooper, per AccountNGT

Tra i progetti per PS5 e PS4 in cantiere presso i PlayStation Studios di Sony potrebbero esserci anche un nuovo Infamous e Sly Cooper, stando all'ultima soffiata condivisa su Twitter da AccountNGT, insider che si è fatto notare negli ultimi mesi dopo aver svelato in anticipo importanti dettagli su Star Wars Eclipse prima del reveal ufficiale.

Il gola profonda non ha elaborato molto l'indiscrezione, che come al solito raccomandiamo di prendere con le molle, limitandosi ad affermare che per l'appunto entrambe le serie hanno un nuovo capitolo in lavorazione. Dunque non viene spiegato, ad esempio, se Sucker Punch, lo studio che ha dato vita sia a Sly Cooper che a Infamous, è coinvolto in uno o entrambi i progetti.

In compenso, AccountNGT con un secondo post ha aggiunto che il nuovo Infamous potrebbe essere annunciato entro la fine dell'anno, stando alle sue fonti. Se questo dettaglio venisse confermato, allora probabilmente i lavori sul gioco sono già in una fase piuttosto avanzata.

Secondo un'indiscrezione apparsa in rete nella giornata di ieri, Sony annuncerà nell'ultimo trimestre del 2022 il ritorno di una serie PlayStation "estremamente popolare" e tutto sommato Sly Cooper e Infamous potrebbero rientrare in tale categoria. Vedremo.