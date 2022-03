PS5: il ritorno di una serie "estremamente popolare" verrà annunciato a fine 2022, per un rumor

Stando a una voce di corridoio, che fin da subito vi suggeriamo di prendere con le molle, Sony annuncerà un nuovo gioco per PS5 nel quarto trimestre del 2022, che segnerà il ritorno di una serie "estremamente popolare".

La soffiata arriva da VGnewsinsider, che negli ultimi mesi si è fatto notare nel panorama dei gola profonda azzeccando in anticipo diversi annunci, tra cui quello di Pokémon Scarlatto e Violetto che gli sono valsi, a suo dire, la chiusura del suo account principale di Twitter. Stando alle informazioni che ha condiviso, il gioco in questione è completo circa al 70% il che significa che, nel caso l'indiscrezione si rivelasse corretta, il lancio potrebbe avvenire già nei primi mesi del 2023.

Di che gioco si tratta? Mistero. L'insider afferma di avere ulteriori informazioni da condividere al riguardo, ma che sta aspettando ulteriori conferme dalle sue fonti. Ribadiamo, prendete il tutto con le pinze.

In ogni caso, di serie "estremamente popolari" (definizione che in ogni caso lascia spazio a diverse interpretazioni) dei PlayStation Studios che potrebbero fare la gioia dei giocatori PS5 e PS4 con un loro possibile ritorno ce ne sono a bizzeffe. Uncharted e Jack and Daxter di Naughty Dog, Wipeout, Sly Cooper e Twisted Metal giusto per fare qualche esempio, alcuni dei quali tra l'altro sono stati protagonisti di alcuni rumor circolati nel corso degli ultimi anni e che ancora non hanno trovato un riscontro ufficiale. Insomma, staremo a vedere.

Nel frattempo si intensificano le voci di corridoio su un possibile PlayStation Showcase a marzo, con Hogwarts Legacy tra i possibili protagonisti.