Hogwarts Legacy: trailer a marzo durante il PlayStation Showcase, AccountNGT ne è certo al 100%

Stando all'ultima soffiata di AccountNGT, insider che negli ultimi mesi si è fatto notare per aver anticipato l'annuncio di Star Wars Eclipse e non solo, a marzo verrà mostrato un nuovo trailer di Hogwarts Legacy, probabilmente durante il presunto prossimo PlayStation Showcase.

L'insider dichiara di aver ricevuto nuove informazioni dalle sue fonti nelle ultime ore, affermando: "si, potete aspettarvi al 100% un nuovo trailer a marzo". Insomma il gola profonda sembra essere molto sicuro della sua soffiata, prendendosi così anche un bel rischio, dato che se non dovesse rivelarsi corretta perderà molta della credibilità che si è guadagnato nel tempo.

AccountNGT, inoltre, in un secondo tweet afferma che il nuovo trailer di Hogwarts Legacy verrà presentato durante il presunto PlayStation Showcase di marzo, suggerito nei giorni scorsi da Tom Henders e Nick Baker. In entrambi i casi, tenete comunque presente che si tratta di informazioni non ufficiali da prendere con le molle.

Hogwarts Legacy è sparito dai radar da parecchio tempo ormai, dunque i tempi sembrerebbero maturi per novità in merito al gioco di Avalanche Studios, specie considerando che ne è stata confermata l'uscita entro la fine dell'anno. Stando alle voci di corridoio delle scorse settimane, pare che Warner Bros in realtà abbia un trailer pronto da mostrare al pubblico già da tempo, ma che abbia preferito attendere che la bufera mediatica causata dalle dichiarazioni transfobiche di J. K. Rowling si sgonfiasse.