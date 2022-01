Hogwarts Legacy e Gotham Knights usciranno nel 2022, dice il CEO di WarnerMedia

Hogwarts Legacy e Gotham Knights arriveranno nel 2022, la conferma è giunta questa volta direttamente dal CEO di WarnerMedia, Jason Kilar, commentando i risultati finanziari del 2021 della compagnia e menzionando i programmi per il 2022.

"Questa missione, questa strategia continua nel 2022 con un senso di impellenza: lanciare HBO Max in tanti paesi in più questo trimestre e nel bilancio annuale, lanciare CNN+ e rilasciare una serie di giochi molto attesi", ha spiegato Jason Kilar, consentirà di mantenere in alto i risultati di WarnerMedia.

Il messaggio è accompagnato proprio dalle immagini di Gotham Knights e Hogwarts Legacy, che non vengono dunque menzionati esplicitamente nel discorso di Kilar ma sono chiaramente impliciti, visto che si parla di giochi molto attesi da far uscire nel corso del 2022, oltre alle immagini che parlano da sole.



Possiamo dunque prendere anche questa come un'ulteriore conferma che entrambi i titoli arriveranno quest'anno, salvo ovviamente possibili inconvenienti e imprevisti: d'altra parte, non è la prima volta che emergono conferme in questo senso, considerando che Warner Bros. ha già dimostrato di considerare Hogwarts Legacy e Gotham Knights due titoli della lineup del 2022.