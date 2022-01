WWE 2K22 su PS5: peso del download e data di preload svelati

PlayStation Game Size, tramite Twitter, ha indicato il peso del download su PS5 di WWE 2K22. Secondo quanto svelato, il gioco peserà 47.229 GB. Inoltre, l'account ha anche indicato la data di preload, sia per la versione standard del gioco che per la Deluxe Edition.

Precisamente, viene indicato che la data di pre-load della versione Standard di WE 2K22 è il 9 marzo 2022, mentre il giorno di sblocco è l'11 marzo 2022. Parlando invece della versione Deluxe, la data di preload è il 6 marzo 2022, mentre il giorno di sblocco è l'8 marzo 2022. Chi prenota la Deluxe Edition ha quindi accesso al gioco con tre giorni in anticipo.

Per quanto riguarda il peso del download su PS5, ricordiamo che si parla sempre del gioco senza patch D1. I 47.229 GB aumenteranno con il primo aggiornamento, anche se per il momento è impossibile dire nel dettaglio quanto sarà grande l'update.

Ricordiamo anche che queste informazioni non sono ufficiali e che potrebbero essere leggermente imprecise. In ogni caso, ci permettono di avere un'idea dell'ordine di grandezza del download su PS5 di WWE 2K22. Le altre versioni, probabilmente, non saranno troppo diverse in termini di dimensioni.

