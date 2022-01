WWE 2K22, l'anteprima con tutte le novità del gioco e Rey Mysterio

Rey Mysterio sarà l'atleta di copertina di WWE 2K22, la prossima edizione del gioco di wrestling prodotto 2K Games nonché il primo capitolo di quello che viene presentato come un nuovo corso per la serie, affidata alle cure di Visual Concepts dopo l'addio dello sviluppatore storico Yuke's.

Non avendo ancora visto in azione il gioco è impossibile dire dove ci condurrà esattamente questo percorso, se Visual Concepts insisterà nel confezionare un prodotto simulativo , con tutta la lentezza che ciò può comportare, oppure si lascerà andare a qualche contaminazione arcade per rinfrescare la formula e rendere i personaggi più agili e veloci: una soluzione che, a nostro avviso, renderebbe tutto più divertente e potrebbe aprire le porte della serie anche a chi non mastica pane e wrestling.

Nella precedente anteprima di WWE 2K22 abbiamo parlato della "Hit List", ovverosia dell'elenco di caratteristiche su cui gli sviluppatori puntano per offrire agli utenti un'esperienza profondamente rinnovata e non semplicemente un titolo migliorato rispetto alle precedenti edizioni. Nel concreto sono state modificate le meccaniche del gameplay e il sistema di controllo, ma anche sul fronte strutturale sono state introdotte alcune novità.

Rey Mysterio

WWE 2K22, Rey Mysterio

"Rappresentare la cultura della lucha libre come atleta di copertina di WWE 2K22 è motivo di grande orgoglio non solo per me, ma anche per le generazioni che verranno", ha detto Mysterio. "Non vedo l'ora di poter condividere le storie dietro i grandi momenti della mia carriera con una comunità di giocatori così appassionata e creare un legame con i fan WWE in una maniera del tutto nuova attraverso la mia modalità 2K Showcase. Ci troverete cose che non avete mai visto prima, dunque state pronti!"

"Ogni ricompensa che ho ricevuto nella mia carriera ha un significato differente. Poter condividere il ring con mio figlio (Dominik, NdR) è stato qualcosa di davvero speciale. Molte persone mi chiedono come sia a paragone con il vincere il World Title, ma sono due cose diverse. Non avrei mai pensato di poter vivere un momento del genere, ma eccoci qui: siamo anche diventati Tag Team Champions, ed è la prima volta per un tag team formato da padre e figlio. Insomma, è stato un viaggio incredibile e ho assaporato ogni istante passato sul ring, dai miei esordi nel 1989 a oggi."

Non è ovviamente la prima volta che Rey Mysterio finisce in un videogame, anzi anche da questo punto di vista la sua è una longevità straordinaria: il primo gioco di wrestling in cui è apparso è WCW Vs. NWO World Tour del 1997. Da allora la superstar ha osservato gli straordinari progressi tecnologici che consentono ora non soltanto di controllare tantissimi personaggi differenti, ma anche di creare da zero le proprie storyline grazie a editor sempre più potenti e sfaccettati.

"Questa cosa è davvero impressionante, sì. Non gioco moltissimo, ma Dominik mi insegna e talvolta viaggiamo insieme alla nostra PlayStation, ci sediamo in hotel e ci divertiamo a usare i nostri corrispettivi nel gioco. Lui mi spiega un sacco di cose su come funzionano determinati meccanismi e come affrontare specifiche modalità. In generale ho potuto assistere all'evoluzione del gaming ed è davvero incredibile dove siamo arrivati."