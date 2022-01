WWE 2K22, nuove immagini per il gioco di wrestling di 2K Sports

Dopo un paio di giochi davvero sottotono, c'è molta attesa per il nuovo WWE 2K22. Il nuovo gioco di wrestling di 2K Sports, infatti, dovrebbe rappresentare un nuovo inizio per la serie, passata definitivamente nelle mani di Visual Concepts, dopo i tanti anni di gestione Yuke's. Per questo motivo lo sviluppatore ha pubblicato una nuova serie d'immagini in alta definizione in grado di esibire il livello di dettaglio che dovrebbe essere raggiunto su Xbox Series X|S e PS5.

Nella nostra nuova anteprima di WWE 2K22 diciamo di come lo sviluppatore stia cercando di rivitalizzare la serie, questa volta facendo affidamento sul volto familiare e il carisma di Rey Mysterio.

Il luchadores messicano, infatti, non solo sarà l'uomo copertina del gioco, ma sarà anche il protagonista della rinnovata modalità Showcase del gioco. Una modalità che dovrebbe raccontare la sua lunghissima e brillante carriera, culminata da un titolo mondiale e uno di coppia, vinto al fianco del figlio.

Le immagini pubblicate mostrano non solo Rey Mysterio, ma anche altri celebri volti della WWE, in tutto il loro splendore. Questi screenshot mostrano una fedeltà notevole e un livello di dettagli davvero ammirevole che però non sappiamo ancora se daranno vita a un gameplay altrettanto convincente. Siamo, infatti, ancora in attesa di un video di gameplay vero e proprio: come vi asettate sarà questo nuovo WWE 2K22?