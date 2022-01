Steam Deck: svelati i primi 38 giochi "verificati", tra cui Death Stranding, Dark Souls 3 e Sekiro

Con il lancio di Steam Deck che si avvicina, SteamDB ha svelato l'elenco dei primi 38 giochi ad aver ricevuto da Valve il bollino "Verificato", ovvero il contrassegno che indica i titoli che funzionano perfettamente con la console senza alcun intervento aggiuntivo da parte dell'utente. Tra questi troviamo anche Death Stranding e Sekiro Shadows Die Twice.

Come annunciato nei mesi scorsi, il team di Valve sta esaminando gli oltre 50.000 giochi disponibili Steam per verificare la piena compatibilità con Steam Deck, operazione monumentale che tra l'altro ha richiesto l'assunzione di nuovo personale.

In base all'esito dei test, i giochi possono ottenere tre bollini differenti visibili nella loro pagina dedicata: "Verificato" indica che il gioco funziona perfettamente su Steam Deck, senza alcun lavoro aggiuntivo, "Giocabile" indica un gioco che potrebbe richiedere modifiche manuali da parte dell'utente per giocare, mentre "Non supportato" identifica un gioco non compatibile con la console.

Per quanto riguarda i giochi con bollino "Verificato", al momento sono 38 quelli segnalati da SteamDB, ecco l'elenco completo:

Portal 2

The Binding of Isaac: Rebirth

Celeste

Hollow Knight

Dishonored

Risk of Rain 2

Cuphead

Castle Crashers

Psychonauts 2

Webbed

Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition

Noita

Dark Souls III

Gunfire Reborn

Mark of the Ninja: Remastered

Tetris Effect: Connected

Total War: WARHAMMER II

Death's Door

Manifold Garden

Into the Breach

Death Stranding

The Messenger

Ape Out

Record of Lodoss War-Deedlit in Wonder Labyrinth-

Mad Max

Final Fantasy

Guacamelee! 2

Rogue Legacy 2

Super Mega Baseball 3

Dark Souls II: Scholar of the First Sin

Circuit Superstars

Scarlet Nexus

Remnant: From the Ashes

Sable

Aliens: Fireteam Elite

Hot Wheels Unleashed

Tunche

RAD

Steam Deck

Nella categoria "Giocabile", invece, troviamo 24 giochi:

Factorio

RimWorld

The Witcher 3: Wild Hunt

Slay the Spire

Dyson Sphere Program

Cookie Clicker

Inscryption

Plants vs. Zombies GOTY Edition

Subnautica

Tomb Raider

Valheim

Crypt of the NecroDancer

Rise of the Tomb Raider

Farming Simulator 19

Cats in Time

Stormworks: Build and Rescue

Nier: Automata

Black Skylands

Bravely Default 2

War Thunder

Tribes of Midgard

Season of Mistery: The Cherry Bloosom Murders

Swords of Legends Online

Among Trees

Infine vengono segnalati 5 giochi come "Non Supportato":

Persona 4 Golden

Job Simulator

theBlu

Arizona Sunshine

Budget Cuts

Ovviamente supponiamo che Valve abbia già testato una mole molto maggiore di giochi rispetto a quelli elencati qui sopra da SteamDB. Considerando che il lancio è fissato per la fine di febbraio (e a quanto pare non ci saranno ulteriori rinvii) probabilmente nelle prossime settimane, verrà pubblicata una pagina ufficiale con l'elenco completo dei giochi verificati.