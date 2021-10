Steam Deck, i giochi compatibili saranno validati con Deck Verified

Quali saranno i giochi compatibili con Steam Deck? Valve ha deciso di effettuare personalmente un controllo e di dar vita a un sistema di classificazione denominato Deck Verified, che attraverso semplici icone indicherà se un titolo funziona o meno sull'handheld.

Sappiamo che Valve non ha ancora trovato un gioco che non giri su Steam Deck e si punta dichiaratamente a una compatibilità del 100%, ma ci saranno inevitabilmente alcune eccezioni e la soluzione trovata dall'azienda appare molto semplice e intuitiva per gli utenti.

Un'icona verde con la scritta "verificato" contrassegnerà i titoli che funzionano nativamente su Steam Deck, senza che sia necessario alcun intervento da parte dei giocatori, mentre un'icona gialla con la scritta "giocabile" indicherà quei prodotti che invece richiedono un qualche tipo di azione.

Un'icona grigia che riproduce un divieto, con la scritta "non supportato", chiarirà quali sono i giochi che non funzionano su Steam Deck oppure che non sono stati disegnati per quel tipo di fruizione, come ad esempio Half-Life: Alyx (qui la recensione).

Infine, un'icona grigia con un punto interrogativo e la scritta "sconosciuto" andrà a contrassegnare i titoli che non sono ancora stati sottoposti a verifica da parte di Valve, e che dunque potrebbero funzionare o magari no.