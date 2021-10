Gotham Knights, la Corte dei Gufi è solo una delle cinque fazioni di Gotham City

Gotham Knights vedrà la presenza della Corte dei Gufi, ma la società segreta sarà solo una delle cinque fazioni criminali che controllano Gotham City e che avremo il compito di affrontare.

Nella nostra anteprima di Gotham Knights abbiamo parlato appunto di come i video pubblicati in occasione del DC FanDome 2021 siano focalizzati sulla Corte dei Gufi ma non rivelino gli altri contenuti che pure saranno presenti nel gioco.

Il sito ufficiale di Gotham Knights conferma la notizia e lascia immaginare che le prossime fazioni verranno annunciate una alla volta, nel corso dei prossimi mesi, fino al lancio del titolo.

È possibile che una delle organizzazioni criminali che ci troveremo a combattere sarà quella controllata dal Pinguino, che in effetti compare nel trailer del DC FanDome e che rivela a Nightwing l'esistenza della Corte dei Gufi.

"La Corte dei Gufi è una società segreta che controlla Gotham City sin dalla sua fondazione", si legge appunto sul sito. "È formata dai membri delle famiglie più antiche e potenti della città, ha plasmato l'intera storia di Gotham e ha controllato il flusso della ricchezza e dell'industria per più di due secoli."

"I cittadini di Gotham considerano la Corte una leggenda, un racconto popolare per spaventare i bambini. Sebbene le filastrocche sulla sua esistenza abbondino, la società stessa è ben nascosta."