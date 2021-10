Apple M1 Pro e Apple M1 Max: MacOS ottimizzato per sfruttare a fondo i nuovi chip Apple Silicon

I processori Apple M1 Pro e Apple M1 Max sono pensati per i nuovi sistemi Apple Pro, a partire dal nuovo MacBook Pro, con salti prestazionali che arrivano fino al 200% per il primo modello, dotato di 16 GPU core, e si spingono oltre con il secondo, dotato di 32 GPU core e a quanto pare in grado di tallonare un PC con una GPU discreta di fascia alta a fronte di consumi bassi. Ma si parla anche di banda di memoria massima raddoppiata grazie alla nuova memoria unificata che comporta ulteriori vantaggi grazie anche e ci porta all'ottimizzazione di MacOS, oltre che delle applicazioni che possono essere ricompilate facilmente, pensata per sfruttare a fondo la nuova architettura dei chip Apple M1 Pro e Apple M1 Max.

L'Apple M1 Max ha 16 core grafici, mentre l'Apple M1 Pro ha ben 32 core grafici che comportano anche una dotazione doppia in termini di decoder video, encoder video, decoder/encoder ad alta risoluzione e via dicendo. Inoltre la quantità di memoria va da 32 a 64 GB che influenzano anche la velocità massima. Ma in entrambi casi è unificata e gode di un incremento di banda passante che si aggiunge a novità comuni ai due SoC come CPU da 8 core ad alte prestazioni e 2 core ad alta efficienza, usano transitor a 5 nanometri e includono anche Neural Engine, coprocessore AI, modulo Thunderbolt aggiuntivo, display controller dedicato con la possibilità di gestire più flussi video in 4K e 8K mantenendo i consumi al minimo.

Grazie alla combinazione tra hardware e ottimizzazione si parla di aumenti prestazionali fino a 6 volte nelle applicazioni per la grafica, tra i principali selling point dei computer Apple. Nel caso di Adobe Premiere Pro la funzione Scene Edit Detection, che rileva le modifiche al video usando il machine learning, risulta 5 volte più veloce rispetto al chip M1. Stesso incremento, inoltre, per la video analisi di Final Cut Pro e incrementi similare per funzionalità di programmi come Cinema 4D e Davinci Resolve. In termini pratici parliamo di produzione in tempo reale di contenuti sonori con Spatial Audio e della possibilità di poter lavorare fluidamente con modelli ingestibili da qualsiasi altro SoC.