MacBook Pro da 14 e 16 pollici annunciati da Apple

Durante l'evento Apple "Unleashed" la casa di Cupertino ha presentato ufficialmente MacBook Pro, il portatile di nuova generazione che sfrutterà il nuovo chip M1 Pro e M1 Max e che sarà disponibile nelle varianti da 14 e 16 pollici.

Il display dei nuovi MacBook sarà in linea con quello di iPhone, iPad e iMac, dunque con bordi piatti, cornici sottili (3,5 millimetri) e pannelli più grandi con risoluzione 3024 x 1964 per il modello da 14,2 pollici e 3456 x 2234 per quello da 16,2 pollici. Parliamo di un dispositivo molto sottile, spesso 15,5 millimetri nella versione da 14 pollici e 16, 8 nella versione da 16 pollici.

I pannelli sono dei mini-Led con tecnologia ProMotion che garantiscono un refresh rate fino a 120Hz, che si adatterà in base all'utilizzo per risparmiare batteria. Come ipotizzato nelle ultime ore, è stato adottato un notch per sensore di luminosità, microfono e webcam a 1080p, una soluzione poco invasiva e che dovrebbe "liberare" spazio per lo schermo. Il terminale inoltre monta un sistema di microfoni e 6 altoparlanti migliorato, che supporta audio spaziale e Dolby Atmos. Lo schermo è basato su mini Led, con luminosità di 1.000 Nits e 1.600 Nits di picco e contrasto 1.000.000:1.

MacBook Pro

Lato connettività sono presenti 3 porte Thunderbolt 3, uno slot per SD Card, una porta HDMI, ingresso jack e connettore MagSafe 3 per la ricarica. Inoltre la TouchBar dei precedenti modelli è stata rimossa in favore della classici tasti funzione.

Per quanto riguarda le prestazioni, Apple afferma che MacBook Pro da 16 pollici è il doppio più veloce delle cpu Intel di nona generazione. Inoltre apprendiamo che MacBook Pro avrà fino a 64GB di memoria unificata. Novità anche per i sistemi termici, con Apple che afferma che i MacBook Pro fanno circolare il 50% di aria in più, anche quando le ventole girano a bassa velocità. Inoltre in molte attività quotidiane queste non si accedono nemmeno, grazie alla grande efficienza dei chip M1 Pro e Max.

Grande impegno anche per quanto riguarda le performance della batteria. Apple parla di autonomia della batteria raddoppiata per il montaggio fotografico, quadruplicata per la programma con X Code. Ben 17 ore di riproduzione video sul modello da 14 pollici e 21 su quello da 16 pollici.

MacBook Pro da 14 pollici è disponibile a partire da 2.349 euro, mentre il modello da 16 pollici a partire da 2.849 euro. Entrambi sono già disponibili per i preordini, con disponibilità a partire dalla prossima settimana, per la precisione il 26 ottobre. Per maggiori dettagli sulle novità annunciate riguardo ai nuovi chip M1 Pro e M1 Max, vi consigliamo di leggere la nostra news dedicata.

Scheda tecnica MacBook Pro:

CPU: 10 core

10 core GPU: 16 core (M1 Pro), 32 core (M1 Max)

16 core (M1 Pro), 32 core (M1 Max) Processo produttivo: 5 nanometri

5 nanometri Memoria: 32 GB con 200 GB/s di banda (M1 Pro), 64 GB con 400 GB/s di banda (M1 Pro)

32 GB con 200 GB/s di banda (M1 Pro), 64 GB con 400 GB/s di banda (M1 Pro) Display: Liquid Retina XDR2 da 14.2 o 16.2 pollici da 120 Hz di refresh

Liquid Retina XDR2 da 14.2 o 16.2 pollici da 120 Hz di refresh Autonomia: 17 ore (14.2 pollici), 21 ore (16.2 pollici)

17 ore (14.2 pollici), 21 ore (16.2 pollici) Videocamera: FaceTime 1080p

FaceTime 1080p Peso: 1.6 kg (14.2 pollici), 2.1 kg ore (16.2 pollici)

1.6 kg (14.2 pollici), 2.1 kg ore (16.2 pollici) Riconoscimento: Touch Id

Touch Id Disponibilità: in pre-ordine sul sito Apple (spedizioni dal 26 ottobre)

in pre-ordine sul sito Apple (spedizioni dal 26 ottobre) Prezzi: a partire da 2349 euro