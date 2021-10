Gotham Knights, l'anteprima dal DC FanDome 2021

Ebbene, per l'evento di quest'anno ci aspettavamo onestamente un trattamento simile, con un'abbondanza di sequenze in-game che rivelassero un gioco ormai in dirittura d'arrivo e chiaramente una data di uscita ufficiale, suggerita ieri dall'attivazione della pagina di Gotham Knights su Steam . Purtroppo le cose sono andate diversamente e per il momento il titolo rimane previsto per un generico 2022.

Quando Gotham Knights è stato annunciato ufficialmente , durante il DC FanDome dello scorso anno, ha potuto godere di una presentazione piuttosto approfondita, con anche un lungo video di gameplay che mostrava meccaniche come l'esplorazione degli scenari e il combattimento, simile, ma in qualche modo diverso, rispetto a quello della serie Batman: Arkham .

Il trailer cinematografico del DC FanDome 2021

Gotham Knights, il Pinguino

Batman e il commissario Gordon sono morti e i quattro giovani vigilanti che li hanno sostituiti come difensori di Gotham non hanno la minima possibilità contro la Corte dei Gufi: narrato nientemeno che dal Pinguino, è questo l'incipit del trailer cinematografico di Gotham Knights mostrato durante il DC FanDome 2021.

La società segreta creata da Scott Snyder nel 2011, in grado di colpire chiunque grazie al proprio esercito di letali assassini, viene dunque confermata come la nemesi del nuovo gioco sviluppato da WB Games Montreal e ad essa è dedicato praticamente in toto questo filmato in computer grafica. Si passa dai tetti delle peculiari architetture della città agli scenari collocati nel sottosuolo e vengono naturalmente passati in rassegna i quattro eroi che potremo controllare nel corso dell'avventura.

Batgirl, Nightwing, Robin e Cappuccio Rosso dovranno compiere i passi necessari per diventare i nuovi Cavalieri di Gotham e questa missione li vedrà affrontare tutta una serie di nemici appartenenti all'universo DC, culminando appunto con la Corte dei Gufi, la cui esistenza a quanto pare veniva vista come una sorta di leggenda metropolitana.

Il trailer ha senza dubbio il merito di introdurre delle atmosfere davvero interessanti nel suo modo di rappresentare Gotham City, ritratta rigorosamente in notturna, ma anche le sontuose abitazioni e i sotterranei in cui probabilmente si consumerà il confronto finale con la Corte dei Gufi: la base da cui partono i letali Artigli, apparentemente responsabili della sorte di Batman.