Marvel's Guardians of the Galaxy: requisiti PC svelati, pesa 150 GB

Mancano ormai pochi giorni al lancio di Marvel's Guardians of the Galaxy e Square Enix ha aggiornato la pagina dedicata su Steam svelando i requisiti di sistema definitivi della versione PC.

Come possiamo notare dalle specifiche riportate di seguito, Square Enix raccomanda una configurazione che monti almeno l'accoppiata con processore i7-4790 o Ryzen 5 1600 e GTX 1660 Super o RX 590 come GPU, oltre a 16 GB di RAM. In ogni caso assicuratevi di avere molto spazio libero, dato che il gioco su PC richiede ben 150 GB per l'installazione.

Come svelato in passato da Eidos-Montréal, Marvel's Guardians of the Galaxy su PC potrà sfruttare ray tracing in tempo reale, prestazioni migliorate grazie al DLSS di Nvidia, illuminazione diffusa, HDR, una vastissima gamma di colori e risoluzione fino a 8K.

Marvel's Guardians of the Galaxy, Cosmo, un cane russo parlante

Ecco i requisiti di sistema minimi e consigliati di Marvel's Guardians of the Galaxy per PC:

Requisiti Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64 bit Build 1803

Windows 10 64 bit Build 1803 Processore: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-4460

AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-4460 Memoria: 8 GB di RAM

8 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570

NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570 DirectX: Versione 12

Versione 12 Memoria: 150 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64 bit Build 1803

Windows 10 64 bit Build 1803 Processore: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790

AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790 Memoria: 16 GB di RAM

16 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 590

NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 590 DirectX: Versione 12

Versione 12 Memoria: 150 GB di spazio disponibile

Marvel's Guardians of the Galaxy sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e in streaming con GeForce NOW il 26 ottobre 2021. Marvel's Guardians of the Galaxy è in arrivo anche su Nintendo Switch in versione cloud in alcune regioni, sempre a partire dal 26 ottobre. Di recente sono stati svelati costumi originali e ispirati ai fumetti.