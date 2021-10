Guardians of the Galaxy: costumi originali e ispirati ai fumetti svelati

Marvel's Guardians of the Galaxy è sempre più vicino. Il gioco d'azione permetterà di guidare la squadra di eroi mercenari e permetterà anche di personalizzarli con vari costumi. Ora, il team di sviluppo ha svelato i costumi originali e quelli ispirati ai fumetti, in una serie di tweet.

Come potete vedere qui sotto, Marvel's Guardians of the Galaxy includerà oltre 40 costumi sbloccabili in-game (quindi niente microtransazioni). Il team ha promesso che mostrerà ogni giorno nuovi costumi, tramite il profilo Twitter ufficiale. Uno dei primi è Team-Lord, costume ispirato a Guardians of the Galaxy #1 (2008).

Marvel's Guardians of the Galaxy includerà anche un costume ispirato a Guardians Of The Galaxy #9 (2020), come potete vedere nel tweet finale poco sotto. Il tweet recita: "Il costume Sun-Lord si fa notare nel mezzo del fumo delle pistole e fa dire ai nemici: 'Oh dannazione! Siamo fregati! Forse dovremmo arrenderci ora!'... Probabilmente.".

Marvel's Guardians of the Galaxy ci mostra infine il costume Nova Corps che Peter ha acquisto per pochi spiccioli per una missione di protezione che però non è andata in porto. Si tratta di un design originale creato appositamente per il gioco.

Marvel's Guardians of the Galaxy ci ha anche mostrato il trailer di Cosmo, un cane russo parlante.