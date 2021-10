Blizzard probabilmente al lavoro su un nuovo gioco di ruolo open world online, forse mobile

Un annuncio lavorativo di Blizzard fa supporre che la compagnia sia al lavoro su di un nuovo gioco di ruolo open world online, non sappiamo se legato a qualche proprietà intellettuale già attiva o se completamente nuovo, forse mobile, come fa capire un secondo annuncio.

La figura ricercata è quella dell'Associate Content Designer, che lavorerà nella sede di Irvine, in California, dove si occuperà di un "progetto non annunciato", collaborando con designer e programmatori. Il suo ruolo sarà quello di gestire gli eventi di gioco, assicurandosi che catturino i pilastri della visione creativa generale.

Interessante che nell'annuncio lavorativo si faccia riferimento all'abbracciare l'inclusività della compagnia, con un chiaro riferimento alle recenti vicende legali che hanno colpito l'hanno colpita.

Per il resto l'annuncio contiene ben pochi dettagli su quello che sarà il gioco. I requisiti del candidato parlano di dover capire come funzionano le meccaniche legate alle ricompense nei giochi di ruolo e richiedono esperienza con gli FPS e i giochi online / multigiocatore.

Per quale piattaforma è in sviluppo? Difficile dirlo, anche se un altro annuncio lavorativo, relativo a un Senior Software Engineer, fa capire che ci sarà quantomeno una versione mobile (sempre che non si parli di un titolo completamente diverso). Insomma, mentre è al lavoro su Overwatch 2 e Diablo 4, Blizzard sta portando avanti anche altri progetti.