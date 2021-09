Activision Blizzard: una causa legale è terminata, pagherà 18 milioni di dollari

Activision Blizzard ha annunciato che pagherà 18 milioni di dollari come parte di un accordo con un'agenzia federale per l'impiego (la EEOC) che aveva sporto denuncia contro la compagnia americana, accusandola di molestie sessuali e discriminazione nei confronti delle lavoratrici.

Activision, come riporta il New York Times, ha affermato che i soldi "serviranno per fare ammenda e compensare chi ne ha diritto"; la parte restante sarà donata in beneficenza a enti che "aiutano le donne nell'industria dei videogiochi o promuovono la consapevolezza riguardo alle molestie e ai problemi di equità di genere". I soldi serviranno anche per migliorare la diversità interna della compagnia e migliorare gli sforzi nell'inclusività.

In un documento di sette pagine depositato presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California, la Equal Employment Opportunity Commission ha accusato Activision di discriminare le dipendenti incinte, di pagare le dipendenti donne meno delle loro controparti maschili a causa del loro sesso e di fare ritorsioni contro le dipendenti che si lamentavano del trattamento ingiusto.

I dipendenti sono stati sottoposti a "molestie sessuali che erano gravi o pervasive per alterare le condizioni di lavoro", ha affermato la denuncia, che ha chiesto un processo con giuria. "La condotta era spiacevole e ha influenzato negativamente i dipendenti". La denuncia ha detto che le "ampie" discussioni con Activision per affrontare le scoperte dell'agenzia e giungere ad un accordo non hanno avuto successo.

Il logo di Activision Blizzard

L'agenzia federale ha detto che la denuncia ha seguito un'indagine di quasi tre anni, che si è verificata nello stesso periodo durante il quale un'agenzia di collocamento della California stava anch'essa indagando su Activision. L'inchiesta statale è culminata in una causa legale a luglio. L'accordo di lunedì non influisce sulla causa legale dell'agenzia californiana, ha detto la società.

Altri gruppi sono intervenuti sull'argomento. Il Communications Workers of America, un sindacato, ha presentato una denuncia con il National Labor Relations Board, accusando Activision di violare la legge federale sul lavoro, e Activision ha detto la scorsa settimana che anche la Securities and Exchange Commission (SEC) stava indagando sulla società.

La società ha detto lunedì che, come parte dell'accordo, migliorerà anche le sue politiche interne per prevenire le molestie e la discriminazione e nominerà un consulente esterno per rivedere le procedure di segnalazione e di indagine di Activision.

"Non c'è posto da nessuna parte nella nostra azienda per discriminazioni, molestie o trattamenti iniqui di qualsiasi tipo, e sono grato ai dipendenti che hanno coraggiosamente condiviso le loro esperienze", ha detto l'amministratore delegato di Activision, Bobby Kotick, nel comunicato stampa. "Mi dispiace che qualcuno abbia dovuto sperimentare una condotta inappropriata".

In un documento legale separato, Activision ha negato "tutte le accuse di illecito" e ha detto di aver accettato l'accordo per evitare "la spesa, la distrazione e la possibile controversia associata a una tale disputa".

Le dispute sono legate in modo diretto anche ai videogiochi, come Overwatch: l'eroe McCree cambierà nome, le conseguenze della causa legale contro Blizzard.