Death Stranding Director's Cut: scoperto un nuovo easter egg, è un riferimento a P.T.?

Death Stranding Director's Cut è disponibile in tutto il mondo e i giocatori stanno (ri)esplorando gli Stati Uniti ideati da Hideo Kojima. Ci sono varie novità, ma un giocatore ne ha scoperta una non annunciata: un nuovo easter egg che potrebbe essere un riferimento a P.T.

Come potete vedere qui sotto, l'easter egg avviene nella stanza di Sam. Il personaggio si sveglia e si rende conto che nella sua doccia vi è qualcuno, una strana figura immobile. Interagendo, la figura inizia a scuotersi e muoversi in modo innaturale, producendo rumori non esattamente umani. La figura sbatte contro le pareti interne della doccia fino a quando non si immobilizza e, infine, scatta fuori dalla doccia spaventando Sam (e il giocatore, siete stati avvertiti!). Dopo di che Sam si sveglia, svelando che è un sogno.

Bisogna notare due cose. Prima di tutto, il filmato ha un filtro strano. Non si tratta del gioco, ma di un qualche errore/problema nella registrazione o conversione del video: lo svela l'utente che lo ha condiviso. Questo filtro grigiastro, però, aiuta a creare un'atmosfera più orrifica. Secondariamente, non è detto che questo easter egg di Death Stranding Director's Cut sia legato a P.T. Si tratta solo di una sensazione di alcuni utenti. Diteci, voi cosa ne pensate?

Rimanendo in tema, vi segnaliamo una curiosità su Hideo Kojima: il director usa la borsa come un BB e spesso fa finta di essere in Death Stranding.