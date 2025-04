Il film di Death Stranding sarà "strano e incredibile", dice Hideo Kojima

Non stentiamo a crederci, considerando che già il materiale di partenza non è propriamente banale, e il fatto che sia affidato a un gruppo specializzato in film peculiari come A24 sembra sia una ulteriore conferma di qualcosa di assolutamente fuori dagli standard anche in ambito cinematografico.

C'è un film di Death Stranding in produzione presso A24, e Hideo Kojima ha recentemente parlato di questo adattamento cinematografico rimanendo sempre molto sul vago ma facendo capire quanto sia emozionato per il progetto, riferendo che sarà un film " strano e incredibile ".

Grande stima per il regista

Parlando durante una puntata del suo podcast "Koji10", con alcuni stralci tradotti dall'utente Twitter Genki_JPN, Kojima ha riferito solo alcune affermazioni piuttosto vaghe sul film, facendo comunque capire la grande stima che nutre nei confronti del regista Michael Sarnoski, incaricato di dirigere la pellicola.



Hideo Kojima ha riferito che "L'adattamento live action di Death Stranding da parte di A24 sarà un film incredibile e strano", affermando inoltre che "Il regista Michael Sarnoski è intelligente, ha buon gusto ed è una persona molto gentile, dimostrandosi molto felice di poter dirigere il film".

Kojima ha anche spiegato che il regista ha giocato a Death Stranding e Metal Gear Solid 1 e stava per giocare anche a MGS2 e MGS3, ma a quanto pare a quel punto Hideo Kojima "lo ha fermato", forse per favorire il mantenimento di una visione più personale, o semplicemente per evitare troppe digressioni.

Kojima ha detto inoltre che "non sembra una persona tipica di Hollywood", cosa che sembra una sorta di complimento, detta in questo contesto. Curiosamente, il game director in precedenza aveva riferito di aver sempre visto Death Stranding esclusivamente come un gioco, dunque la sua versione cinematografica non è così scontata e, per il suo autore, risulta anche sorprendente, sotto alcuni aspetti.

Non c'è ancora una data di uscita per il film di Death Stranding, ma nel frattempo abbiamo saputo che Death Stranding 2: On the Beach è quasi completo, in compenso.