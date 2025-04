Death Stranding 2: On the Beach è quasi completo, Hideo Kojima rivela quanto manca

Hideo Kojima ha rivelato che lo sviluppo di Death Stranding 2: On the Beach è quasi completo: a suo dire i lavori sono all'incirca al 95% del totale, dunque non dovrebbero esserci problemi a rispettare la data di uscita annunciata nelle scorse settimane.

Nel corso dell'ultimo episodio del podcast ufficiale di Kojima Productions, il game director giapponese ha fornito un aggiornamento sulla situazione, dicendo appunto che lo sviluppo di Death Stranding 2: On the Beach ha raggiunto il 95% e usando una metafora per rendere l'idea: "È come un ciclo di 24 ore. Ora siamo alle 22", ha detto.

Considerando la maniera in cui vengono realizzati i videogiochi, le parole di Kojima implicano che il nuovo capitolo della saga con protagonista Norman Reedus si trova nella fase di rifinitura, quella in cui gli sviluppatori provvedono a limare i dettagli, bilanciare il gameplay e aggiungere gli ultimi ritocchi prima del lancio.

Di certo fra gli appassionati sta crescendo l'attesa e molti non vedono l'ora di potersi cimentare con questa nuova avventura, che vedrà anche la presenza del nostro Luca Marinelli in un ruolo ancora avvolto dal mistero, quello di Neil.