Il film di Death Stranding ha un regista: vediamo di chi si tratta

In questo momento il regista è impegnato nella post-produzione di Death of Robin Hood, anche questa una pellicola prodotta da A24 con Hugh Jackman e Jodie Comer nel cast: un'ulteriore conferma del talento e dell'abilità di un regista ormai affermato in quel di Hollywood.

Non sarà ovviamente un'impresa semplice, se consideriamo quanto sia oscura ed enigmatica la trama di Death Stranding , in grado di coinvolgere e affascinare oltre 19 milioni di giocatori fin dal lancio su PS4 nel novembre del 2019.

A Sarnoski è stato affidato l'incarico di scrivere e dirigere l'adattamento live action del gioco di Hideo Kojima, che racconta di un'umanità decimata e divisa da una serie di terribili catastrofi, con la figura di Sam Porter Bridges che si pone come il potenziale veicolo per riconnettere ciò che resta degli Stati Uniti.

Un progetto davvero ambizioso

Annunciato alla fine del 2023, il film di Death Stranding ha dunque compiuto un importante passo in avanti con la designazione del regista, sebbene tanti altri aspetti della produzione rimangano avvolti dal mistero. Chi ci sarà nel cast? Ancora presto per dirlo.

Nel frattempo, la saga creata da Hideo Kojima si appresta a espandersi con l'uscita di Death Stranding 2: On the Beach, fissata al prossimo 26 giugno in esclusiva su PS5, e non mancano eventi speciali legati al franchise come il concerto ufficiale di Death Stranding.