Kingdom Come: Deliverance 2 riceverà la modalità Harcore la prossima settimana

Presente anche nel primo capitolo, si tratta di una modalità pensata per i più temerari che mira a rendere estremamente realistica l'esperienza di gioco, aumentando di molto la difficoltà dei combattimenti , eliminando i viaggi rapidi e il puntatore della mappa e obbligando il giocatore a selezionare dei perk negativi permanenti all'inizio di ogni partita.

Se avete adorato Kingdom Come: Deliverance 2 e volete cimentarvi in una sfida con la "S" maiuscola, presto verrete accontentati. Infatti, gli sviluppatori di Warhorse Studios hanno annunciato che la prossima settimana introdurrà la modalità Hardcore tramite una patch.

Svelati alcuni dei perk negativi

Insomma, parliamo di una vera e propria impresa pensata per chi ormai ha già padroneggiato tutti gli elementi di gameplay e consce Kingdom Come: Deliverance 2 come le sue tasche.

Per il momento Warhorse Studios non ha specificato una data di uscita dell'arggiornamento con l'Hardcore Mode, ma in compenso nel post su X che trovate qui sotto sono stati svelati alcuni dei perk negativi che renderanno meno piacevole l'avvnetura di Henry.

Giusto poche settimane fa Kingdom Come: Deliverance 2 ha ricevuto un gigantesco aggiornamento con oltre 1.000 correzioni di vario genere e che ha introdotto il supporto alle mod e il barbiere per personalizzare l'acconciatura e la barba del protagonista.