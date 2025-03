La patch 1.2 di Kingdom Come: Deliverance 2 è disponibile, con Barbiere, supporto alle mod e più di 1.000 fix

Tra le novità più interessanti c'è il DLC gratuito con la bottega del barbiere , che potremo visitare per personalizzare l'acconciatura di Henry o donargli una bella barba incolta. Non solo, curando l'aspetto del protagonista questo riceverà un piccolo bonus temporaneo al Carisma.

Warhorse Studios ha pubblicato oggi la patch 1.2 di Kingdom Come: Deliverance 2 . Come promesso nei giorni scorsi dagli sviluppatori si tratta di un aggiornamento gargantuesco che include diverse novità e oltre 1.000 correzioni sui cui hanno lavorato per ben cinque mesi.

Supporto alle mod del Workshop di Steam e tante correzioni

Tra le novità troviamo anche il supporto dedicato alle mod su Steam, con una serie di strumenti pensati per offrire una maggiore accessibilità e un'integrazione diretta con il Workshop della piattaforma di Valve. I giocatori hanno la possibilità di personalizzare più di 300 aspetti del gioco, che spaziano dall'interfaccia utente alle dinamiche di combattimento, includendo elementi RPG e la gestione dell'intelligenza artificiale. Questo permette loro di effettuare modifiche che vanno da piccoli aggiustamenti a trasformazioni radicali.

Henry, il protagonista di Kingdom Come: Deliverance 2

Come accennato in apertura, l'aggiornamento include un numero enorme di correzioni, che spaziano dal bilanciamento di alcuni elementi di gioco e regolazioni per l'equipaggiamento a bug legati alle missioni e il comportamento di alcuni PNG. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alle note della patch 1.2 sul sito ufficiale di Kingdom Come: Deliverance 2 a questo indirizzo. Armatevi di pazienza, dato che sono ben 34 pagine!