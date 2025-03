Geforce NOW aggiunge 11 giochi, compresi grandi nomi di Blizzard

NVIDIA ha annunciato che sono in arrivo nuovi giochi di Geforce NOW , compresi svariati titoli di Blizzard amatissimi dagli appassionati. In totale sono previsti 11 videogame per la settimana corrente .

I giochi aggiunti su Geforce NOW

Ecco la lista dei giochi che sono stati aggiunti a Geforce NOW, insieme alla piattaforma sulla quale devono essere acquistati per utilizzarli:

Citizen Sleeper 2: Starward Vector - Xbox, disponibile su PC Game Pass

City Transport Simulator: Tram - Steam

Dave the Diver - Steam

Heroes of the Storm - Battle.net

Microtopia - Steam

Orcs Must Die Deathtrap - Xbox, disponibile su PC Game Pass

Potion Craft: Alchemist Simulator - Steam

Warcraft I Remastered - Battle.net

Warcraft II Remastered - Battle.net

Warcraft III: Reforged - Battle.net

Warcraft Rumble - Battle.net

Citizen Sleeper 2: Starward Vector è tra i giochi aggiunti a Geforce NOW

NVIDIA segnala anche che è disponibile il nuovo aggiornamento di Zenless Zone Zero: si tratta dell'update 1.6 chiamato "Among the Forgotten Ruins". Le novità presenti in un questa patch sono nuovi agenti come Soldier 0 - Anby e Trigger, senza dimenticare vari contenuti e funzionalità, oltre che i classici eventi. Il vantaggio di giocare a un free to play tramite Geforce NOW è anche il fatto che non dovete eseguire i download degli aggiornamenti.

Ricordiamo poi che anche Monster Hunter Wilds e Split Fiction sono disponibili su GeForce Now.