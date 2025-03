Monster Hunter Wilds e Split Fiction sono disponibili su GeForce Now

Come ogni settimana, NVIDIA ha annunciato i giochi che sono stati aggiunti al suo servizio di cloud gaming in abbonamento GeForce Now. Tra i vari titoli, spiccano i due giochi del momento: Monster Hunter Wilds di Capcom e Split Fiction di Hazelight Studios. In totale, sono stati aggiunti otto giochi, ora giocabili tramite cloud su hardware avanzato.

Monster Hunter Wilds, l'ultimo capitolo della celebre saga di Capcom, introduce sistemi meteorologici dinamici, comportamenti dei mostri migliorati, 14 tipi di armi, una nuova modalità Focus per attacchi mirati e una trama avvincente. Leggete la nostra recensione di Monster Hunter Wilds per saperne di più.

Split Fiction, sviluppato da Hazelight Studios (già autori di It Takes Two), è un'avventura giocabile in co-op online o locale. Nei panni di Mio e Zoe, due scrittrici intrappolate in una simulazione che ruba le loro storie, esplorerete città futuristiche e foreste incantate, risolvendo enigmi che sfidano la gravità e padroneggiando abilità uniche. Leggete la nostra recensione di Split Fiction per altri dettagli.