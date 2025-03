Samsung Project Moohan sfida Apple con un visore XR dalla risoluzione incredibile

Se queste specifiche fossero confermate, Project Moohan supererebbe in risoluzione persino il Vision Pro di Apple, considerato il punto di riferimento nel settore. Il visore di Apple, infatti, monta display da 1,42 pollici con una risoluzione di 3.648 x 3.144 pixel, per una densità di 3.391 ppi.

Secondo indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud, Samsung sarebbe pronta a lanciare il suo primo visore per la realtà mista, nome in codice Project Moohan, entro la seconda metà del 2025. Ma la sorpresa maggiore potrebbe arrivare dai display utilizzati: secondo le stesse fonti, infatti, si tratterebbe di pannelli OLED on Silicon (OLEDoS) da 1,3 pollici prodotti da Sony, con una risoluzione di 3.800 pixel per pollice.

Project Moohan e la sfida ad Apple

Non è ancora chiaro se Samsung utilizzerà un display già esistente di Sony, come l'ECX344A annunciato nel 2023, o se si tratterà di un nuovo prodotto sviluppato appositamente. L'ECX344A, al momento del lancio, aveva un costo di circa 940 euro per unità, il che renderebbe l'obiettivo di Samsung di realizzare un prodotto più competitivo del Vision Pro (che parte da 3.499 dollari) piuttosto ambizioso.

Procject Moohan

Come detto, le fonti del portale coreano The Elec affermano che la produzione dei componenti del visore dovrebbe iniziare il mese prossimo, con un lancio previsto per la seconda parte dell'anno. Samsung punterebbe a vendere 100.000 unità del suo visore XR. Come sappiamo, Project Moohan sarà uno dei principali prodotti a supportare la piattaforma Android XR, il sistema operativo di Google per visori XR e occhiali di realtà aumentata, che offrirà un'integrazione profonda con il modello di intelligenza artificiale Gemini.

Voi che cosa ne pensate? Siete interessati al visore di Samsung? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.