Monster Hunter Wilds debutta con il botto nelle classifiche giapponesi, spingendo le vendite di PS5

Le classifiche giapponesi di questa settimana sono dominate da Monster Hunter Wilds. Nemmeno a dirlo. Il gioco di Capcom ha venduto 601.179 unità, conquistando la prima posizione di una classifica per il resto abbastanza lenta. Ha anche spinto le vendite di PlayStation 5, che ha venduto circa 110.000 unità tra i vari modelli.

Interessante il fatto che i primi tre giochi in classifica siano completamente nuovi, cosa che non succedeva da un po'. Gli altri due sono Yu-Gi-Oh! Early Days Collection per Nintendo Switch con quasi 50.000 copie vendute e Wizardry: The Five Ordeals, sempre per Nintendo Switch, con 11.299 copie vendute.

Parlando di hardware, come detto è PlayStation 5 la console più venduta, in una delle rare settimane in cui è riuscita a superare Nintendo Switch. Segno che molto del successo delle console dipende dalla presenza di titoli e serie che interessano il pubblico locale.