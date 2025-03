Steam offre un gioco gratis a base di zombie e animali opportunisti, ma avete poco tempo per riscattarlo

Su Steam è disponibile un nuovo gioco gratis , che potrete riscattare e aggiungere alla vostra libreria. Si tratta di Scheming Through The Zombie Apocalypse: The Beginning , un originale punta e clicca dove dovremo sopravvivere a un'apocalisse zombie usando l'astuzia e manipolando altri sopravvissuti.

Che cos'è Scheming Through The Zombie Apocalypse: The Beginning

Scheming Through The Zombie Apocalypse: The Beginning è un'avventura narrativa con un tocco di umorismo nero ambientato in un mondo con animali antropomorfi che si ritrova a far fronte a un'epidemia zombie. Il gioco segue le vicende di Hank, un coniglio venditore in pensione, e il suo amico cane Larry, che sfruttano la loro astuzia e capacità persuasive per convincere altri animali a fare il lavoro sporco per loro, come ad esempio esplorare luoghi pericolosi per ottenere risorse preziose.

Il nostro obiettivo per l'appunto sarà quello di sopravvivere con il minimo sforzo e senza correre rischi manipolando gli altri. Per farlo dovremo padroneggiare dei sistemi di trattative, gestione dell'inventario, baratti e gioco d'azzardo, nonché guidare i temerari che affronteranno i rischi dell'apocalisse al posto nostro. Il gioco è caratterizzato da uno stile grafico cartoonesco e tratta temi maturi e talvolta anche oscuri, ma in un contesto leggero e ironico.