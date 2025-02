Zenless Zone Zero svela la versione 1.6: data di uscita, nuovi banner e 300 Polychrome gratis

L'update 1.6 di Zenless Zone Zero si intitola "Among the Forgotten Ruins" e sarà disponibile a partire da mercoledì 12 marzo 2025 . Tra una novità e l'altra è stato svelato un codice promozionale con 300 Polychrome gratis per tutti i giocatori . Trovate maggiori dettagli in fondo alla notizia.

Hoyoverse ha presentato la versione 1.6 di Zenless Zone Zero con una diretta su YouTube e Twitch. Come da tradizione l'aggiornamento porterà con sé contenuti inediti, incluse missioni della storia e nuovi personaggi giocabili. Facciamo un riassunto con le novità più interessanti.

Nuovi personaggi, eventi e un codice promozionale con 300 Polychrome gratis

La versione 1.6 di Zenless Zone Zero introdurrà Silver Soldier (una nuova versione di Anby) e Trigger. Entrambi i personaggi saranno al centro di un nuovo arco narrativo con missioni principali chiamato "Out of Sight" e nella storia secondaria "Echoes of Silver". Oltre a loro due, verrà aggiunta anche Pulchra, una nuova recluta della fazione Sons of Calydon.

Silver Soldier è un unità rango S di tipo Attack ed elemento Electric specializzata nel colpire con ferocia i ranghi nemici con potenzi e rapidi fendenti con una coppia di doppie lame. Anche Trigger è un pesronaggio Eletric rango S, ma di tipo Stun e in grado di supportare la squadra anche quando non è in campo e in grado di stordire velocemente i nemici. Infine, Pulchra è un'unità di rango A, specializzata nello sgonfiare la barra di resistenza degli avversari.

Durante la fase 1 della versione 1.6 di Zenless Zone Zero saranno disponibili i banner di Silver Soldier e la rerun di Zhu Yuan con Pulchra che apparirà come personaggio A Rank con maggiori probabilità di ottenimento. Durante la seconda fase sarà il turno del banner di Trigger e Burnice.

Durante il corso della sei settimane della versione 1.6 si alterneranno una serie di eventi a tempo limitato, tra sfide di combattimento, tiro al bersaglio e altro ancora, inclusi quelli che elargiscono 10 Encrypted Master Tabe e altrettanti Boopon. Ci sarà anche un'espansione dell'Hollow Zero, chiamata "Dancing on Strings", che introdurrà un nuovo temibile boss, modificatori, abilità speciali per i personaggi e ricompense.

Come accennato in apertura è stato condiviso anche un nuovo codice promozionale. Potrete riscattarlo inserendo "SOLDIER0ANBY" sul sito ufficiale di Zenless Zone Zero a questo indirizzo oppure dalla sezione "Redemption Code" del menu di gioco. Una volta fatto riceverete 300 Polychromes, 50.000 Dennies, 2 Senior Investigator Logs e 3 W-Engine Energy Module. Sarà valido solo fino a domani, 11 gennaio, dunque riscattatelo finché siete in tempo.