Tra i giocatolli, Pokémon è stato l'unico marchio a produrre ricavi per più di un miliardo di dollari nel 2024 in USA

La serie Pokémon è da sempre dedicata ai bambini, questo dovrebbe essere noto, come dovrebbe esserlo il fatto che è una delle proprietà intellettuali più forti del mondo dell'intrattenimento. Per farsi un'idea del suo impatto sul mercato, basta guardare all'ultimo dato condiviso dalla compagnia di analisi Circana, secondo cui nel 2024 quello Pokémon è stato il marchio che ha prodotto più ricavi di tutti nel mercato dei giocattoli, almeno in USA. Pensate che ha prodotto ricavi superiori al miliardo di dollari, cifra che nessun altro produttore è riuscito a raggiungere sul territorio.