Leggende Pokémon: Z-A ha un periodo d’uscita ufficiale e tante novità per i fan della serie

Durante il Pokémon Presents di oggi pomeriggio, The Pokémon Company ha mostrato in maniera estensiva Leggende Pokémon: Z-A, il prossimo capitolo della celebre serie a base di animaletti da catturare e collezionare, di cui è stato svelato anche il periodo d'uscita: fine 2025. La data precisa non è stata svelata, quindi bisogna ancora aspettare per sapere quando potremo giocarci.