Pokémon Unite svela tre Pokémon, una nuova lotta e non solo: gli annunci del Pokémon Day

Durante il Pokémon Presents del 27 febbraio, The Pokémon Company ha svelato le novità previste per Pokémon Unite, il gioco per mobile e Nintendo Switch.

Tra le novità previste vi è Suicune con un costume speciale, previsto per il primo marzo. Ad aprile invece ci sarà Raichu di Alola con il suo stile da surfista. Successivamente invece ci sarà spazio per Alcremie, in una data da definire.