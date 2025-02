Annunciati i nuovi episodi di La concierge Pokémon in arrivo su Netflix, i primi gratis su YouTube

In occasione del Pokémon Presents è stato annunciato l'arrivo a settembre 2025, in data ancora da destinarsi, dei nuovi episodi di La concierge Pokémon, una serie TV in stop motion dedicata a un resort dei Pokémon e alle vicende che ci ruotano intorno. Come i precedenti, anche questi saranno disponibli in streaming su Netflix.

Nel frattempo i primi quattro episodi sono stati resi gratuiti su YouTube, ma lo saranno per un tempo limitato, ossia fino al 9 marzo. Li0 potete trovare sul canale YouTube ufficiale della serie Pokémon. Sbrigatevi, perché scompariranno il 9 marzo.