Leggende Pokémon Z-A sarà in bundle con Nintendo Switch 2: vediamo il prezzo

Tramite la versione USA del negozio di Nintendo, scopriamo che la compagnia di Kyoto pubblicherà un nuovo bundle per Nintendo Switch 2: si tratta della console con una copia del videogioco Leggende Pokémon Z-A (ovviamente in versione Nintendo Switch 2 e digitale).

Il prezzo è 499,99 dollari, ovvero lo stesso del bundle di Nintendo Switch 2 + Mario Kart World: possiamo quindi supporre che in Italia il prezzo sarà di 509,99€. In questo caso però il risparmio è minore, visto che Leggende Pokémon Z-A in versione Switch 2 costa 69,99€ e non 89,99€.