Pokémon Friends è stato presentato e pubblicato per Nintendo Switch e mobile: ecco prezzo e contenuti

Il gioco sarà disponibile in giornata, oggi 22 luglio, su Nintendo Switch, iOS e Android . Il gioco costa 9.99€ su Nintendo Switch (versione base) oppure 39.99€ (versione Combo con i due DLC già inclusi), mentre su iOS e Android è "free to start", ovvero include un po' di contenuti gratuiti e poi si deve pagare per avere il reso del pacchetto.

Al Pokémon Presents è stato presentato un nuovo gioco della serie di Pokémon per i più piccoli, Pokémon Friends : si tratta di un puzzle game nel quale creare percorsi per portare il Pokémon verso l'uscita o creare un passaggio.

Il trailer dal Pokémon Presents di Pokémon Friends

Ogni giorno sono disponibili nuovi puzzle casuali e, una volta completati, possono essere rigiocati. Alla prima vittoria otteniamo del filo di lana che può essere usato per creare dei pupazzi a tema Pokémon: lo scopo è creare tutti i peluche e usarli per decorare una stanza, nella quale possiamo inserire anche una serie di mobili per decorarla come meglio preferiamo.

Inoltre, nella città al centro del gioco sono presenti dei personaggi che richiedono certi pupazzi: donandoglieli possiamo aumentare il livello di amicizia con loro e ottenere varie ricompense.

Potete trovare il gioco ai seguenti indirizzi: