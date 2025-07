Leggende Pokémon: Z-A si mostra in un nuovo trailer su storia, città di Luminopoli e megaevoluzioni

Nel corso del Pokémon Presents di oggi è andato in scena anche un nuovo e lungo trailer di Leggende Pokémon: Z-A, il nuovo capitolo spin-off della serie che si presenta come una notevole evoluzione: in particolare, il video si concentra su storia, Luminopoli e caratteristiche del gioco, tra le quali anche una nuova megaevoluzione.

Il gioco ha la data di uscita fissata per il 16 ottobre 2025 su Nintendo Switch e Switch 2, con tanto di bundle apposito comprendente gioco e console. Seguendo lo stile della serie "Leggende Pokémon", anche questo presenta una certa attenzione alla narrazione, strutturandosi come una sorta di avventura rispetto alla serie standard.

Nel video vediamo in particolare alcuni elementi distintivi della nuova e ampia ambientazione urbana e alcune caratteristiche del gameplay di Leggende Pokémon: Z-A, che sembra emergere come un titolo davvero molto peculiare.