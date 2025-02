GCC Pokémon Pocket: annunciata l'espansione Luce Trionfale e le lotte competitive

Oggi è andato in onda il Pokémon Presents per festeggiare il Pokémon Day, ovvero l'anniversario dall'uscita dei primi giochi della serie, e come da tradizione c'è stato spazio per annunci e novità per tutti i titoli del franchise, incluso GCC Pokémon Pocket, la versione mobile free-to-play del celebre gioco di carte.

Confermando le indiscrezioni trapelate in precedenza, per l'occasione The Pokémon Company ha annunciato l'arrivo della nuova espansione Luce Trionfale, che includerà diverse creature di quarta generazione, tra cui spicca Arceus Ex. Sarà disponibile a partire da domani, venerdì 28 febbraio, portando probabilmente una ventata di aria fresca nel meta e nei match online.