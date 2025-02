I giocatori di tutto il mondo potranno dunque sfidarsi in Pokémon Champions e avranno anche la possibilità di collegarsi a Pokémon Home , il che significa che si potranno utilizzare personaggi appartenenti ai precedenti episodi della saga.

Stando alla presentazione, il gioco riproporrà la formula tradizionale del franchise, focalizzandosi sui combattimenti fra Pokémon che negli anni hanno costruito lo straordinario successo di questa proprietà intellettuale, puntando in questo caso anche e soprattutto sul multiplayer online .

Sviluppato da Pokémon Works con la supervisione di Game Freak, Pokémon Champions non ha ancora una data di uscita ufficiale : il video si limita a riferire che il progetto si trova attualmente in fase di sviluppo, senza fornire dettagli su di un possibile periodo di lancio.

Pokémon Champions è stato annunciato per Nintendo Switch, iOS e Android nel corso del Pokémon Presents di oggi, con lo spettacolare trailer che potete vedere qui sotto e che fa leva ancora una volta sulla lunga storia della serie per tratteggiarne il futuro.

Switch e mobile, la scelta giusta?

Come sappiamo, Nintendo ha dichiarato che continuerà a sviluppare nuovi giochi mobile anche in futuro, e Pokémon Champions sembra una limpida conferma di questi propositi, visto che è appunto destinato ad approdare su Nintendo Switch, iOS e Android.

Al termine della presentazione durante il Pokémon Presents è stato detto che verranno rivelati ulteriori dettagli sul gioco nei prossimi mesi, il che potrebbe suggerire un debutto non previsto per quest'anno, ma non si può mai dire.

Quel che è certo è che i tantissimi fan dei Pokémon non vedono l'ora di saperne di più.