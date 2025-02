Nintendo continuerà a sviluppare nuovi giochi mobile anche in futuro

Furukawa non è entrato nei dettagli, ma afferma che il mercato mobile rimane "importante per aumentare i punti di contatto" anche con tutti i potenziali consumatori che non acquistano una console. In questo senso, ha ricordato che a settembre dello scorso anno i giochi mobile della compagnia hanno toccato il tetto dei 900 milioni di download.

Il lancio di Nintendo Switch 2 è alle porte e naturalmente la nuova console è al centro delle attenzioni, ma la compagnia di Kyoto è impegnata in più settori, incluso quello mobile. A questo proposito, in un recente Q&A con gli investitori il presidente Shuntaro Furukawa ha confermato che Nintendo continuerà a sviluppare giochi per smartphone e tablet .

Le parole di Furukawa

"Anche se non possiamo fornire dettagli sulle futura pubblicazione di applicazioni, stiamo continuando a sviluppare nuove app di gioco... In futuro, anche con la transizione a Nintendo Switch 2, resta importante per aumentare i punti di contatto al di là dei videogiochi. Riteniamo che gli smart device assumeranno un ruolo molto importante in questo senso e continueremo a condurre ricerche e ad attuare iniziative. "

Mario Kart Tour

"Nintendo ha pubblicato app per dispositivi mobile in molte parti del mondo, compresi paesi e regioni che non abbiamo raggiunto con la nostra attività di piattaforma di videogiochi dedicata. Alla fine di settembre 2024, i download cumulativi delle app Nintendo hanno superato i 900 milioni (numero totale di utenti unici per le app pubblicate finora da Nintendo). Credo che questo abbia aumentato le opportunità per un maggior numero di persone di accedere alle IP e ai personaggi Nintendo".

Non solo videogiochi mobile, Nintendo punta a pubblicare anche altre app di vario genere in grado di avvicinare i giocatori alle IP della compagnia, come ad esempio Nintendo Music.

"Nell'ottobre dello scorso anno abbiamo lanciato Nintendo Music. Il nostro intento è quello di utilizzare gli smart device, che hanno un'ampia penetrazione, per creare opportunità per i consumatori di entrare in contatto con i mondi di gioco e la musica Nintendo anche al di fuori delle console dedicate. In futuro vorremmo continuare a sviluppare questo tipo di iniziative, compresa l'integrazione con i giochi, per i singoli titoli.