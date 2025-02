Nuove immagini e informazioni su Avowed illustrano la varietà di ambientazioni delle Living Lands

Avowed, com'è noto, è ambientato nello stesso mondo di Pillars of Eternity, ma le Living Lands, ovvero l'area che fa da scenario al gioco, rappresentano territori alquanto diversi da quanto visto nella serie, presentandosi come una sorta di zona di frontiera caratterizzata da una notevole varietà di scenari, che appare evidente anche in nuove immagini.

Qualche esempio è visibile nelle immagini riportate qui sotto, a corredo di un nuovo approfondimento sul gioco pubblicato sul canale ufficiale Xbox Wire, nel quale la director Carrie Patel ha spiegato alcuni aspetti del mondo di gioco di Avowed, rimarcando ancora una volta la grande varietà di ambientazioni, personaggi e situazioni in cui è possibile trovarsi.

L'idea è rappresentare le Living Lands come un'ampia area per certi versi inesplorata e molto differente da altre di Eora, piuttosto opposta rispetto a quello a cui può essere abituato un abitante dell'impero Aedyr, che risiede nelle parti più centrali, come può essere il protagonista.