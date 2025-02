Avowed andrà anche a 60 fps su Xbox Series X, conferma la director di Obsidian con tante altre informazioni

In una recente intervista in cui ha risposto a ben 175 domande su Avowed, la director che ha guidato lo sviluppo sul nuovo gioco di ruolo di Obsidian, Carrie Patel, ha confermato che il titolo in questione potrà andare anche a 60 fps su Xbox Series X.

Da notare che questa funzionalità sembra sia limitata esclusivamente a Xbox Series X, dunque forse non sarà presente su Xbox Series S, che dovrà accontentarsi di impostazioni con un frame-rate più basso, presumibilmente.

Dovrebbe dunque chiudersi una lunga storia di dubbi e interrogativi sulle performance di Avowed, partita diversi mesi fa da una risposta non molto decisa da parte degli sviluppatori sulle possibilità di vederlo a 60 fps su console ma dovuta, comprensibilmente, alla volontà di non sbilanciarsi in vista del lavoro di ottimizzazione.