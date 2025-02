Altri licenziamenti pare siano avvenuti in PlayStation, nel reparto software

Non ci sono ancora informazioni ufficiali al riguardo, ma diverse segnalazioni su social media sembrano indicare che in PlayStation sia recentemente avvenuta una nuova mandata di licenziamenti, in particolare per quanto riguarda il reparto software.

La questione sembra riguardare la divisione che si occupa del software di sistema, dunque non dovrebbe essere legata ai team di sviluppo di PlayStation Studios, almeno in base alle notizie trapelate finora, ma attendiamo eventuali delucidazioni sulla questione.

La maggior parte dei licenziamenti avvenuti di recente riguardavano soprattutto gli studi che si occupano direttamente della creazione di videogiochi, ma in questo caso sembra si tratti di un ridimensionamento interno del team che si occupa dello sviluppo del software di sistema di PS5.