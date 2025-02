Resident Evil Re:Verse chiuderà a breve, ha annunciato Capcom

Sta dunque per concludersi la storia di questo titolo, distribuito come complemento multiplayer di Resident Evil Village su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, incluso in una sorta di bundle con l'acquisto del gioco principale.

Anche lo sparatutto multiplayer online collegato a Resident Evil Village arriva dunque alla fine del suo percorso, con Capcom che ha infine annunciato quella che di fatto è la conclusione totale delle operazioni, prevista per il 30 giugno alle ore 9 del mattino per quanto riguarda l'orario italiano, ma con la rimozione totale del gioco prevista per il 4 marzo alle 6 del mattino.

Un percorso comunque piuttosto lungo

Negli ultimi anni, Capcom non ha avuto molta fortuna con le iniziative di questo tipo, ma Resident Evil Re:Verse è riuscito comunque a resistere per un arco di tempo sorprendentemente lungo, considerando l'accoglienza tiepida iniziale.

Alla chiusura della sezione multiplayer fa comunque da contraltare il grande successo che la serie Resident Evil, in generale, continua a riscuotere, come dimostrato anche dai recenti aggiornamenti alla classifica dei giochi più venduti di Capcom.

"Grazie per aver giocato a Resident Evil Re:Verse", si legge nella comunicazione pubblicata dalla compagnia e rivolta ai giocatori. "Questo messaggio è per informarvi che il servizio terminerà per Resident Evil Re:Verse, incluso con l'acquisto di Resident Evil Village per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One o Steam. L'applicazione e tutti i relativi contenuti scaricabili non saranno più disponibili per il download o l'acquisto"

"Resident Evil Re:Verse è stato sviluppato per celebrare il 25° anniversario della serie Resident Evil, e il vostro travolgente supporto al gioco ha superato di gran lunga le nostre aspettative sin dal momento della sua uscita. Ora che abbiamo raggiunto un nuovo punto di svolta per la serie, riteniamo che Resident Evil Re:Verse abbia servito il suo scopo originale e celebrativo in modo ammirevole".

Capcom dunque ringrazia e si scusa per la chiusura, facendo presente che dal 3 marzo Resident Evil Re:Verse verrà rimosso dagli store, così come i contenuti scaricabili acquistabili a questo collegati, in vista della chiusura totale prevista per il 30 giugno.

Gli elementi acquistati come gli RP Booster potranno ancora essere utilizzati fino alla conclusione del servizio.