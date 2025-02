Fire TV Stick 4K torna di nuovo in forte sconto su Amazon Italia: è il modello più recente

Amazon ha nuovamente reso disponibile la promozione per Fire TV Stick 4K. Precisiamo che si tratta del modello più recente del dispositivo per rendere le vostre televisioni Smart. Lo sconto è del 43%, ovvero di 30€ rispetto ai 69,99€ consigliati. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre: ci sono quattro euro di differenza. Si tratta però di una buona offerta che viene più volte ripetuta: il minimo storico viene proposto di rado, quindi se avete necessità di un Fire Stick a breve termine, vi conviene acquistarlo con questo sconto visto che altrimenti potreste dover aspettare per tanti mesi.