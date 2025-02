La INIU Power Bank è in forte sconto grazie anche a questo coupon di Amazon

La INIU Power Bank è ora in promozione tramite Amazon Italia. Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 9% rispetto al prezzo mediano, a cui si aggiunge però un 50% di sconto tramite il coupon (fino a esaurimento scorte). Il prezzo finale è di 14,99€ invece di 32,99€. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Una volta aperta la pagina di Amazon vedrete il prezzo "29,99€". Il motivo è che lo sconto del coupon non viene subito mostrato: dovete selezionarlo (guardate l'immagine sotto per capire come) e poi, dopo che sarete andati nella pagina di pagamento, vedrete il prezzo finale con tutti gli sconti attivi.

Ovviamente il coupon può terminare in qualsiasi momento. Se non vedete più l'opzione per attivare il coupon, semplicemente è terminato e quindi lo sconto non è più attivo.