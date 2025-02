Harrison Ford è entusiasta di Troy Baker in Indiana Jones e l'Antico Cerchio: "non c'è stato bisogno dell'IA"

WSJ ha pubblicato un approfondimento sulla celebrità soprattutto a causa della sua presenza all'interno del nuovo film di Captain America, ma nell'articolo c'è stato spazio anche per menzionare quello che, per molti appassionati, rappresenta probabilmente il miglior capitolo della serie di Indiana Jones degli ultimi decenni.

Non è la prima volta che la leggendaria star si dice molto soddisfatto di quanto fatto da MachineGames e dall'attore in questione, ma la sua presenza sul palcoscenico dei The Game Awards rientrava in un siparietto un po' limitato, mentre in questo caso la questione sembra sia stata rimarcata da Ford con una certa convinzione.

In una recente intervista pubblicata dal Wall Street Journal, Harrison Ford ha toccato anche l'argomento Indiana Jones e l'Antico Cerchio , mostrando grande entusiasmo per le performance di Troy Baker nel suo ruolo e riferendo che questi ottimi risultati si ottengono senza dover ricorrere all'intelligenza artificiale.

Troy Baker gli ha "rubato l'anima" senza usare l'IA

Il discorso di Ford peraltro si configura anche come una critica all'uso dell'IA in sostituzione degl attori nel cinema e nell'industria dell'intrattenimento: "Non serve l'intelligenza artificiale per rubarmi l'anima", ha affermato Harrison Ford, prendendo proprio come esempio quanto fatto da Troy Baker e Machine Games in Indiana Jones e l'Antico Cerchio.

"È già possibile farlo per pochi spiccioli con buone idee e talento", ha spiegato l'attore, riferendosi proprio al videogioco di Microsoft Game Studios e Bethesda.

Poi, parlando di Troy Baker, ha affermato: "Ha fatto un lavoro brillante e non c'è stato bisogno dell'IA per farlo", rimarcando ancora una volta il concetto a sostegno del lavoro tradizionale degli attori e dei doppiatori.

Baker ha fornito la voce e la recitazione in motion-capture per la versione digitale di Indiana Jones nel gioco, con i grafici di MachineGames che hanno eseguito un grande lavoro di ricostruzione del volto del personaggio effettuando una sorta di misto tra il giovane Harrison Ford e alcune caratteristiche di Baker.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio ha soddisfatto anche Disney, a quanto pare, cosa che potrebbe far pensare a ulteriori sviluppi per una serie, con il gioco che ha raggiunto un nuovo traguardo di giocatori registrati in base ai dati recenti.