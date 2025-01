Indiana Jones e L'Antico Cerchio ha raggiunto un nuovo traguardo di giocatori registrati

Non si tratta solo di vendite in questo caso: Indiana Jones e L'Antico Cerchio è stato distribuito direttamente all'interno di Game Pass ed è risultato fondamentale proprio per far registrare al servizio una crescita record nell'ultimo trimestre , dunque si parla di giocatori che hanno scaricato e utilizzato il gioco attraverso PC, Xbox Series X|S e cloud.

A margine dei dati pubblicati da Microsoft per il recente trimestre fiscale di Xbox arrivano anche alcuni aggiornamenti sulle performance di Indiana Jones e l'Antico Cerchio , che a quanto pare ha raggiunto un nuovo traguardo di giocatori registrati , in base alle dichiarazioni della compagnia.

Un ottimo avvio

Indiana Jones e L'Antico Cerchio è stato lanciato il 9 dicembre 2025 e non è chiaro se il dato registrato sia stato rilevato entro il termine del trimestre fiscale, scaduto il 31 dicembre.

In tal caso, i 4 milioni di giocatori sarebbero stati raggiunti nel giro di meno di un mese, circa tre settimane, a dimostrazione di un lancio di notevole successo per un gioco su Game Pass.

Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, si è limitato a riferire di aver visto una risposta estremamente positiva per il gioco, che è stato "giocato già da oltre 4 milioni di giocatori", senza approfondire oltre la questione ma inserendo il titolo in questione tra i motivi della crescita di Xbox, insieme a Call of Duty: Black Ops 6.

Per quanto riguarda le vendite, si dovranno poi valutare anche in seguito al lancio su PS5, dove arriverà in primavera. Nel frattempo, rimaniamo in attesa della prima espansione annunciata per l'avventura in questione, intitolata L'Ordine dei Giganti e che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi.

Come abbiamo visto, a dicembre 2024 Microsoft è stata il publisher numero uno al mondo.