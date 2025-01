Game Pass ha fatto registrare una crescita record nell'ultimo trimestre di Xbox, aumentano gli abbonati su PC

Dai risultati finanziari dell'ultimo trimestre fiscale di Microsoft, annunciati nelle ore scorse, è emersa anche una crescita record nei ricavi derivati da Game Pass, derivante anche da un notevole incremento di abbonati al servizio su PC.

Come abbiamo visto, i ricavi di Xbox sono calati del 7% per quanto riguarda la divisione videoludica, con un notevole calo soprattutto per quanto riguarda le vendite hardware, che hanno fatto registrare un -29% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

A fronte di questi dati negativi, la sezione "content and services", che comprende il Game Pass, è cresciuta del 2% e il fattore trainante sembra essere il servizio su abbonamento in questione.