Capcom presenterà Onimusha, Monter Hunter Wilds e altri giochi in due eventi di presentazione

Capcom ha annunciato la prossima trasmissione di due eventi di presentazione: uno della serie Capcom Spotlight Stream che mostrerà vari giochi come Onimusha: Way of the Sword e altri e uno Showcase interamente dedicato a Monster Hunter Wilds.

Entrambi si terranno il 4 febbraio 2025, con lo Spotlight Stream che aprirà le danze alle ore 23:00 italiane e a seguire si terrà il Monster Hunter Wilds Showcase, interamente incentrato sull'atteso action RPG a base di caccia alle colossali creature, ormai in arrivo il mese prossimo.

Il primo evento durerà circa 20 minuti, presentandosi dunque come una sorta di "Direct" incentrato in particolare sui giochi in arrivo, dal quale otterremo ulteriori dettagli e forse qualche data di uscita o periodo di lancio più preciso per alcuni di questi, mentre lo Showcase su Monster Hunter Wilds seguirà subito dopo 15 minuti di presentazione.